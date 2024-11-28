Збірна України U-15 візьме участь на турнірі розвитку УЄФА у Португалії
Юнацька збірна України U-15 після кількарічної перерви повертається на міжнародну арену. Команда візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА в Португалії.
Про це повідомляє УАФ.
Турнір відбудеться на полях спортивного комплексу Ciudade do Futebol у Лісабоні у період з 13 по 18 грудня.
За регламентом кожна команда може заявити на нього 22 гравців (хлопці не старші 2010 року народження), причому чотири з них можуть бути 2009 року народження.
Суперниками "синьо-жовтих" будуть однолітки з Португалії, Італії та Туреччини.
Напередодні Шахтар U-19 врятувався від поразки від ПСВ в Юнацькій лізі УЄФА.