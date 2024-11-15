Збірна України прибула в Батумі на матч з Грузією

Збірна України прибула до Батумі, де відбудеться матч 5 туру Ліги націй проти команди Грузії.

Про це повідомляє УАФ.

Делегація національної команди сьогодні вранці вирушила з Туреччини до місця проведення поєдинку Ліги націй.

Згодом "синьо-жовті" проведуть передматчеве тренування.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.