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Під гімн та оплески: збірну України урочисто зустріли в Німеччині

Игорь Чернявский — 12 червня, 16:23
Під гімн та оплески: збірну України урочисто зустріли в Німеччині

Гравці, тренерський штаб та персон збірної України прибув до готелю Legere-Hotel Taunusstein у Таунсштайні, де проживатиме під час Євро-2024.

Відео прибуття делегації опублікувала Українська асоціація футболу.

Нагадаємо, напередодні команда Сергія Реброва розгромила Молдову. Свій шлях на чемпіонаті Європи "жовто-сині" розпочнуть у понеділок, 17 червня, матчем проти Румунії. Також на груповому етапі Україна зіграє проти Бельгії та Словаччини.

Збірна України з футболу Євро-2024

Збірна України з футболу

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