Під гімн та оплески: збірну України урочисто зустріли в Німеччині

Гравці, тренерський штаб та персон збірної України прибув до готелю Legere-Hotel Taunusstein у Таунсштайні, де проживатиме під час Євро-2024.

Відео прибуття делегації опублікувала Українська асоціація футболу.

Нагадаємо, напередодні команда Сергія Реброва розгромила Молдову. Свій шлях на чемпіонаті Європи "жовто-сині" розпочнуть у понеділок, 17 червня, матчем проти Румунії. Також на груповому етапі Україна зіграє проти Бельгії та Словаччини.