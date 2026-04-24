Учасник ЧС-2026 призначив нового тренера

Георгіос Доніс призначений на посаду головного тренера збірної Саудівської Аравії з футболу.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Саудівської Аравії.

На посаді головного тренера Доніс замінив Ерве Ренара, якого було звільнено за два місяці до старту чемпіонату світу незважаючи на те, що він виконав завдання на мундіаль-2026.

Заради роботи з національною збірною Доніс покинув посаду наставника Аль-Халіджа, який на даний момент посідає 11 місце в чемпіонаті Саудівської Аравії. Також 56-річний грецький фахівець працював із такими клубами як Ілісіакос, АЕЛ, Атромітос, ПАОК, АПОЕЛ, Аль-Хіляль, Шарджа, Панатінаїкос, Маккабі Тель-Авів, Аль-Вехда і Аль-Фатех.

Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2026 суперниками збірної Саудівської Аравії будуть Іспанія, Кабо-Верде та Уругвай.