Албанські "орли" високо злетіли: італійський досвід, 30-річна система та вдала селекція
Останній суперник збірної України в груповому раунді Ліги націй УЄФА – команда Албанії – опинилася у кроці від неймовірного для себе досягнення – підйому до Дивізіону А, де зібрана еліта європейського футболу.
Для досягнення цієї мети (чи мрії – кому як подобається) албанцям сьогодні потрібно перемагати "синьо-жовтих" та розраховувати на приємний для себе підсумок паралельного матчу в чеському Оломоуці. Текстова трансляція гри – на нашому сайті.
Збірна Албанії – збірна України: анонс вирішального матчу Ліги націй
З іншого боку, Албанія у разі поразки від команди Сергія Реброва цілком може вилетіти й назад до Дивізіону С, звідки піднялася завдяки вдалому виступу у циклі ЛН-2020/2021. За нинішнього турнірного розкладу в нашому квартеті все може помінятися дуже радикально.
З заднього двору – до фінального турніру
Але ми не станемо занурюватися у прогнози та гадання, а спробуємо зрозуміти, як на збірну Албанії розповсюджується фраза, що вже стала мемом: "сьогодні у світі вже всі навчилися грати у футбол". Коли настав той момент, коли й албанці зробили настільки потужний крок вперед, що зуміли опинитися поруч із командою України?
Уболівальники зі стажем, ерудити чи просто любителі історії добре знають – Албанія завжди знаходилася десь на задньому дворі футбольного господарства Європи. Збірна країни не була навіть стабільним учасником відборів до Чемпіонатів світу чи Європи, а коли брала участь, то майже завжди була постачальником очок.
Так, іноді траплялися звитяги на зразок нічиєї із віцечемпіонами світу німцями у 1967-му або перемоги над майбутніми півфіналістами ЧС-1986 бельгійцями під час кваліфікації цього турніру. Проте то були епізоди на загальному неперспективному тлі.
І от трапляється диво – збірна Албанії пробилася до фінального турніру Євро-2016!
Звичайно, це був турнір, на якому вперше число учасників було збільшено на 50% – з 16 до 24. Але албанці у відборі посіли друге місце, зазнавши лише двох поразок і залишивши за спиною Данію, Сербію та Вірменію.
Недосяжними стали тільки португальці, хоча єдиної поразки у відборі вони зазнали саме від Албанії – 0:1.
Що сталося? Звідки у команди, яка десятиріччями пленталася у хвості, з’явилися такі сили?
Албанія знайшла їх за кордоном. І справа не тільки в тренерських кадрах – іноземні спеціалісти стабільно почали працювати з цією національною командою ще з 2002-го — італійці (Джузеппе Доссена, Джанні Де Б’язі), німці (Ганс-Пітер Брігель), хорвати (Отто Барич, Йосип Куже), нідерландець (Арі Ган).
Справа – у гравцях.
Албанська система юнацьких збірних: 30 років без успіхів
В Албанській футбольній асоціації хтось розумний дійшов висновку, що можна скористатися багатим потенціалом албанської діаспори. І до національної команди почали активно залучати футболістів з албанським корінням, які або народилися за кордоном, або опинилися там в юному віці. Але всіх їх об’єднує наявність якісної футбольної освіти, здобутої у Швейцарії, Італії, Греції, Німеччині, Англії, Іспанії та навіть Північній Македонії.
Адже підготовка своїх талантів, м’яко кажучи, не має в Албанії багатих і плідних традицій. У віковій категорії U17 балканці лише одного разу пробилися до фінального турніру – на Євро-1994 в Ірландії, з якого українські футболісти під керівництвом Володимира Киянченка привезли бронзові нагороди. Албанська команда програла два матчі в групі та зіграла унічию з Білоруссю – 1:1. І це її найбільший успіх на юнацькому рівні.
За 30 років, що минули з того часу, юнацькі збірні Албанії лише чотири рази проходили перший етап відбору та потрапляли до еліт-раунду у категорії U17 (2003, 2012, 2014, 2023) і двічі у категорії U19 (2005, 2008). Про фінальні турніри мова взагалі не йде.
Звичайно, обдаровані хлопці можуть знайтися й у слабких збірних, але ми наразі говоримо не про поодинокі випадки, а про системність протягом багатьох років.
Трохи більше прогресу можна відзначити у виступах молодіжної збірної Албанії, головне досягнення якої – вихід з відбірної групи – сталося 40 років тому. Справедливості заради: збірна U21 поступово додавала в якості результатів: якщо у відборі Євро-2006 – лише 9 очок, то Євро-2017 – 12, Євро-2021 – 14, а у відборі Євро-2025 – взагалі 16. Щоправда, навіть з таким показником албанці фінішували тільки четвертими – після Румунії, Фінляндії та Швейцарії.
Селекція – запорука албанського дива
Тієї самої Швейцарії, футболістів з системи підготовки якої наразі у складі національної збірної Албанії одразу четверо – захисники Арлінд Аджеті та Адріан Байрамі, півзахисники Недім Байрамі та Амір Абраші. Всі вони народилися у Швейцарії, заграні за молодші збірні Швейцарії, але згодилися виступати за команду батьківщини своїх предків.
Саме завдяки масовому наверненню таких новобранців збірна Албанії зуміла здійснити свій історичний прорив до фінального турніру Євро-2016. Вони й раніше були, але тут мова вже про промислові масштаби.
З 23 футболістів, внесених італійським тренером Джанні Де Б’язі до заявки Чемпіонату Європи 2016 року, 8 народилися у Швейцарії, Німеччині та Північній Македонії (плюс ще 4 – у Косово), 12 виховувалися у футбольних школах Швейцарії, Італії, Німеччини та Греції, 8 грали за молодші збірні Швейцарії та Німеччини. Непогане підсилення.
Наступної появи албанської збірної на великому міжнародному форумі довго чекати не довелося. На Євро-2024 відсоток футболістів, народжених за межами Албанії, у заявці ще більше зріс. З 26 гравців 15 з’явилися на світ у Греції, Іспанії, Швейцарії, Італії, Північній Македонії, Німеччині та Англії, ще троє — у Косово. Плюс п’ятеро опинилися за кордоном у дитинстві й також отримали якіснішу футбольну освіту. Загалом – 23 з 26!
А у тому списку футболістів, які можуть зіграти сьогодні проти України, окрім переліченого на початку блоку квартету "швейцарців", є народжені в Іспанії (Іван Балью), Греції (Томас Стракоша, Маріо Мітай), Німеччині (Ілбер Рамадані, Арбер Ходжа), Північній Македонії (Ясір Асані, Таулант Сефері). Плюс є треновані з дитинства за кордоном.
І це не повний перелік, оскільки немає наразі у таборі албанців Берата Джимшиті, захисника Аталанти, який народився у Швейцарії. Немає випускника академії Манчестер Сіті – захисника Фредеріка Веселі, який також народився у Швейцарії. Немає захисника Мараша Кумбулли, контракт якого належить Ромі з рідної для нього Італії (виступає в оренді за Еспаньйол). Відсутній форвард Армандо Броя – уродженець Англії й випускник академії Челсі, який пішов в оренду в Евертон, відсутній вінгер Арбнор Мучоллі (шведський Гетеборг), який народився в Данії.
Найкращий відсоток виграних матчів в історії
Така потужна і головне – системна – робота, яку протягом вже 10 років впроваджує Албанська футбольна асоціація, дає цілком зрозумілі результати, які ми бачимо на власні очі.
До циклу Євро-2016 албанська збірна була затятим аутсайдером. Билася, але переважно програвала.
А в останніх п’яти відборах менш як 13 очок "Орли" не набирали, пробилися на два Чемпіонати Європи (на Євро-2024 – з 1-го (!) місця, двічі були третіми у кваліфікаціях до Чемпіонату світу, причому в останньому турнірі лише на два очка відпустили Польщу.
Чіткий прогрес і у Лізі націй УЄФА. Стартувала Албанія з Дивізіону С і трьох набраних очок (2018/2019), потім набрала 11, виграла свою групу (2020/2021) і піднялася до Дивізіону В, де також спочатку придивлялася до оточення.
А наразі команда під керівництвом колишнього бразильського футболіста Арсеналу та Барселони Сільвіньйо (серед його помічників – експівзахисник Кривбаса Ервін Буллку) може зазіхнути на перехід в елітний Дивізіон А.
Якщо, звичайно, зможе сьогодні збільшити й без того найкращий відсоток виграних матчів в історії збірної Албанії (для тих тренерів, хто провів не менше п’яти матчів на чолі Орлів) – 42,86%. Але нам того б не хотілося...
42,86%. Але нам того б не хотілося...