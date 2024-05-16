Є перший претендент: Ліверпуль шукає заміну Салаху

Ліверпуль планує підписати вінгера Лідса з Чемпіоншипа Крісенсіо Саммервілла в літнє трансферне вікно, як заміну лідеру команди 31-річному Мохаммеду Салаху.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Зазначається, що на цього гравця також претендують Челсі, Тоттенгем, Ньюкасл і Байєр, проте керівництво Лідса спробує зберегти лідера своєї команди, якщо зможе повернутися до Англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Крісенсіо зіграв 47 матчів, забив 20 м'ячів та віддав 10 результативних передач. Наразі він з командою бореться на півфінальній стадії плей-оф за вихід в АПЛ.

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Нагадаємо, раніше головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп заявив, що залишить команду в кінці сезону. Його наступником стане наставник Феєнорда Арне Слот.