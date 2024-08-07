Лідер Зорі знаходиться за крок від переходу в Трабзонспор

Захисник луганської Зорі Арсеній Батагов невдовзі приєднається до Трабзонспора.

На відомому німецькому порталі transfermarkt 22-річний українець уже значиться гравцем турецького клубу.

Раніше була інформація, що Зоря отримає за футболіста 2,5 млн евро.

Арсеній приєднався до луганської команди влітку 2022 року на правах вільного агента. За кар'єру він також грав за СК Дніпро-1, Полісся та Дніпро.

На Олімпійських іграх-2024 у складі збірної України Батагов зіграв 3 матчі.