Захисник збірної Польщі: Україна — корисний суперник, вона грає як Нідерланди

Захисник збірної Польщі Ян Беднарек вважає, що товариський поєдинок проти України буде дуже корисним для них.

Про це гравець сказав на пресконференції. Його слова цитує Федерація футболу Польщі.

"Збірна України — дуже корисний для нас суперник, адже вона грає в три центральні захисники — як і збірна Нідерландів, з якою ми зустрінемося на груповому етапі Євро-2024. Тож у майбутньому спарингу в нас буде можливість спробувати різні тактичні варіанти. Ми дивилися товариський матч України з Німеччиною. Знову побачили, як українці грають у три центрбеки. Загалом, українська збірна — сильна команда, у складі якої зібрані футболісти з найкращих європейських ліг. Це дуже якісні виконавці. Наприклад, такі, як Довбик із Жирони", — сказав Беднарек.

Зазначимо, що матч відбудеться 7 червня о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно Україна зіграла товариський матч проти Німеччини, який завершився нульовою нічиєю.