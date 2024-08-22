Захисник Зальцбурга Байду розповів про сильні сторони команди
Самсон Байду
Getty images
Захисник Ред Булл Зальцбург Самсон Байду назвав сильні сторони своєї команди після матчу плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.
Його слова передає CANAL+ Sport Austria.
"Ми зіграли добре, показали хорошу, злагоджену гру, але в деяких моментах нам бракувало останнього пасу. Нам треба було скористатися своїм положенням після першого голу, що ми й зробили. Ми вміємо контратакувати, це головне перед другим матчем, також ми маємо хорошу оборону", — сказав Байду.
Нагадаємо, перший матч між Динамо та Зальцбургом був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів Динамо став найкращим гравцем цього поєдинку.
Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.