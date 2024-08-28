Сич: У мене постійно була температура 39-40, і я втратив 6 кг за тиждень

Захисник Руха Олексій Сич розповів, як проходило його відновлення після вітрянки через яку він пропустив матч 3 туру Української-Прем'єр-ліги.

Про це він розказав на YouTube-каналі клубу.

"В загальному скажу: вітрянка — це неприємна така хвороба, тому було досить важко. І зараз втратив пару кілограмів, тому треба набирати форму. І фізичну, і м’язи втратив, тому потрібно готуватися та приводити себе в порядок.

Було складно, тому що в мене постійно була температура 39-40, і я втратив 6 кг за тиждень — для мене це було шоком.

Зараз мені просто говорять: "Їж усе підряд". Тому потрібно набирати. Ну, і видно по самовідчуттям, що не так усе легко на полі дається, як це в ігровій формі було", — сказав Сич.

Нагадаєо, раніше ми повідомляли, що з лазарету львівського клубу повернувся Денис Слюсяр.