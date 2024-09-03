Васкес — про Мбаппе: Це приголомшливий гравець, у нього величезний талант

Захисник Реала Лукас Васкес поділився своєю думкою про нападника мадридської команди Кіліана Мбаппе та заявив, що у француза величезний талант.

Його слова передає Madrid Xtra.

"Кіліан Мбаппе — приголомшливий гравець, він доводить це протягом багатьох-багатьох років, у нього величезний талант. Ми дуже щасливі, що він у нашій команді й віримо, що він ще заб'є багато голів", — сказав Васкес.

🗣️ Lucas Vázquez: “Kylian Mbappé is a spectacular player, he’s proven it for many, many years, he has tremendous talent. We are very happy that he’s in our team and that he will score many more goals.” pic.twitter.com/T68WOuf41f — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 3, 2024

У сезоні-2024/25 француз зіграв 5 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.

Нагадаємо, нещодавно Мбаппе забив гол у матчі проти Бетіса. Для нападника це дебютний м'яч за "бланкос" у матчах Ла ліги.