Васкес — про Мбаппе: Це приголомшливий гравець, у нього величезний талант
Лукас Васкес
ФК Реал Мадрид
Захисник Реала Лукас Васкес поділився своєю думкою про нападника мадридської команди Кіліана Мбаппе та заявив, що у француза величезний талант.
Його слова передає Madrid Xtra.
"Кіліан Мбаппе — приголомшливий гравець, він доводить це протягом багатьох-багатьох років, у нього величезний талант.
Ми дуже щасливі, що він у нашій команді й віримо, що він ще заб'є багато голів", — сказав Васкес.
У сезоні-2024/25 француз зіграв 5 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.
Нагадаємо, нещодавно Мбаппе забив гол у матчі проти Бетіса. Для нападника це дебютний м'яч за "бланкос" у матчах Ла ліги.