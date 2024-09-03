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Васкес — про Мбаппе: Це приголомшливий гравець, у нього величезний талант

Володимир Кук — 3 вересня, 23:56
Васкес — про Мбаппе: Це приголомшливий гравець, у нього величезний талант
Лукас Васкес
ФК Реал Мадрид

Захисник Реала Лукас Васкес поділився своєю думкою про нападника мадридської команди Кіліана Мбаппе та заявив, що у француза величезний талант.

Його слова передає Madrid Xtra.

"Кіліан Мбаппе приголомшливий гравець, він доводить це протягом багатьох-багатьох років, у нього величезний талант.

Ми дуже щасливі, що він у нашій команді й віримо, що він ще заб'є багато голів", сказав Васкес.

У сезоні-2024/25 француз зіграв 5 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.

Нагадаємо, нещодавно Мбаппе забив гол у матчі проти Бетіса. Для нападника це дебютний м'яч за "бланкос" у матчах Ла ліги.

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