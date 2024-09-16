Менді підписав новий контракт з Реалом – ЗМІ

Лівий захисник Реала Ферлан Менді підписав нову угоду з мадридським клубом.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, захисник продовжив контракт з Реалом до 2027 року. Попередня угода з французом була розрахована до літа 2025 року.

Зазначимо, що Менді перейшов у "королівський клуб" з французького Ліона літом 2019 року. "Вершкові" заплатили за гравця 45 мільйонів євро.

Загалом за іспанський клуб француз зіграв 175 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами та віддав 10 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 22 мільйони євро.

Нагадаємо, нещодавно український воротар Андрій Лунін також продовжив контракт з іспанським грандом. Новий контракт Луніна з Реалом розрахований на 6 сезонів.