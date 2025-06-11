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Баєр підписав захисника ПСЖ вільним агентом

Олег Дідух — 11 червня 2025, 17:02
Баєр підписав захисника ПСЖ вільним агентом
Аксель Тапе
ФК Баєр

Центральний захисник ПСЖ Аксель Тапе стане гравцем леверкузенського Баєра.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Захисник перейде в Баєр на правах вільного агента 1 липня поточного року, коли завершиться термін дії його контракту з ПСЖ.

Тапе є вихованцем академії ПСЖ. У минулому сезоні виступав здебільшого за молодіжку парижан, проте взяв участь і у 3 матчах першої команди – двох у Лізі 1 і одному – в Кубку Франції. Сумарно в цих поєдинках провів на полі 252 хвилини.

На рахунку Тапе 2 матчі за юнацьку збірну Франції U-18. Трансферна вартість 17-річного захисника оцінюється в 2 мільйони євро.

Раніше повідомлялося про те, що Ліверпуль домовився з Баєром щодо трансферу атакувального хавбека Флоріана Вірца.

ПСЖ Баєр Леверкузен

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