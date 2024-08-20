Захисник Баварії може перейти в Реал вільним агентом

Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс може перейти в мадридський Реал.

Про це повідомляє Football Espana.

За інформацією джерела, трансфер 23-річного канадського захисника до мадридського клубу може відбутися влітку 2025 року на правах вільного агента, коли закінчиться його контракт з німецькою командою.

Раніше мюнхенці планували отримати за гравця близько 50 мільйонів євро до закриття літнього трансферного вікна. Очікується, що в команді готуються до повторення сценарію як з Давидом Алабою, який покинув Баварію вільним агентом в 2021 році.

Минулого сезону гравець провів 42 матчі, у яких відзначився 3 забитими м'ячами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник Леон Горецка може покинути "баварців" заради переходу в мадридський клуб.