Біловар – про гру з Себальосом: Кожен з нас має усі необхідні якості, щоб перебувати в Динамо

Захисник Динамо Крістіан Біловар поділився емоціями від гри з Браяном Себальосом проти Ворскли (3:1) у перенесеному матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Мені з будь-яким центральним захисником з нашої команди зручно грати, адже кожен з нас має усі необхідні якості, щоб перебувати у цьому клубі, виходити на поле і досягати результату.

Я не побачив, що саме сталося у моменті з Себальосом, адже сам перед цим зіштовхнувся з нападником. Але приблизно розумію, що він відчував, бо минулої зими на зборах у мене була схожа ситуація. Нікому не побажаю пережити таке. Нехай Браян якнайшвидше одужує", – сказав Біловар.