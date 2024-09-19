Біловар – про гру з Себальосом: Кожен з нас має усі необхідні якості, щоб перебувати в Динамо
Захисник Динамо Крістіан Біловар поділився емоціями від гри з Браяном Себальосом проти Ворскли (3:1) у перенесеному матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Мені з будь-яким центральним захисником з нашої команди зручно грати, адже кожен з нас має усі необхідні якості, щоб перебувати у цьому клубі, виходити на поле і досягати результату.
Я не побачив, що саме сталося у моменті з Себальосом, адже сам перед цим зіштовхнувся з нападником. Але приблизно розумію, що він відчував, бо минулої зими на зборах у мене була схожа ситуація. Нікому не побажаю пережити таке. Нехай Браян якнайшвидше одужує", – сказав Біловар.
Зазначимо, що на 34 хвилині Себальос забив дебютний м'яч за киян. А вже на 68 хвилині 23-річний колумбієць після зіткнення отримав пошкодження та був замінений.
Нагадаємо, завдяки перемозі над Ворсклою київське Динамо стало лідером турнірної таблиці УПЛ.