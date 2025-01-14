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Забарний проти Челсі, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Манчестер Сіті та інші матчі 21 туру АПЛ

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 08:50
Забарний проти Челсі, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Манчестер Сіті та інші матчі 21 туру АПЛ
Ілля Забарний
Transfermarkt

У вівторок, 14 січня, стартує 21 матч Англійської Прем'єр-ліги. У перший ігровий день заплановано чотири матчі, серед яких у двох можуть взяти участь українські футболісти.

Так, Брентфорд на своєму полі прийматиме Манчестер Сіті. "Містяни" виходять з піке, здобувши три перемоги поспіль. У складі "бджіл" на полі може з'явитись Єгор Ярмолюк, який у цьому сезоні зіграв 15 матчів в межах АПЛ.

У ще одному поєдинку Борнмут зустрінеться із Челсі. Очікується, що захисник "вишень" та збірної України Ілля Забарний вийде у стартовому складі. На рахунку футболіста вже 20 матчів за свій клуб у цьому розіграші чемпіонату Англії.

  • 21:30 Брентфорд – Манчестер Сіті
  • 21:30 Вест Гем – Фулгем
  • 21:30 Челсі – Борнмут
  • 22:00 Ноттінгем Форест – Ліверпуль

Раніше стала відома дата матчу Евертон – Ліверпуль, який було перенесено через шторм.

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Ліверпуль

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