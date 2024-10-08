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Забарний увійшов до символічної збірної АПЛ з найкращих гравців до 21 року

Олексій Мурзак — 8 жовтня, 21:10
Забарний увійшов до символічної збірної АПЛ з найкращих гравців до 21 року
Ілля Забарний
Getty Images

Український захисник Борнмута Ілля Забарний увійшов до символічної збірної англійської Прем'єр-ліги з найкращих гравців чемпіонату до 21 року.

Її склав статистичний портал WhoScored за підсумками 7 туру АПЛ.

Оцінка українця склала 6.63. Найвищий бал отримав півзахисника Брайтона Карлос Балеба (7.05).

Забарний у сезоні-2024/25 провів на полі 7 матчів за "вишень", результативними діями не відзначався. Українець міцно закріпився у стартовому складі команди.

Бормут з вісьмома очками в активі йде 13-м в турнірній таблиці АПЛ. У 7 турі команда українця програла 0:1 Лестеру.

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