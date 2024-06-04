Забарний: Збірна України заслужила нічию з Німеччиною

Захисник збірної України Ілля Забарнй вважає, що команда заслужила на нічию командою Німеччини (0:0) у товариському матчі.

Про це футболіст розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Так, була дуже добра гра. Десь багато оборонялися, але все ж таки, думаю, нічия заслужена. Добрий матч для підготовки до Євро. Мені здається, це топ для футболістів, для всіх.

Грали в 5 захисників, така настанова була. В принципі, сприйняли це нормально. Всі розуміють, як потужно грають в атаці німці, дуже складно проти них грати. Випробували цю схему, для мене це добре.

Ми в атаці нічого не змінили, тільки при обороні плюс 1 гравець. А так, в принципі, схема спрацювала добре. Ми дуже добре компактно оборонялися всі разом – і це дало нам нуль позаду.

Складно сказати, чого не вистачило. Я думаю, всі хлопці віддали 100 відсотків. Я розумію, як складно, коли атакувальні гравці обороняються дуже низько, і потім дуже важко вибігати. І тим паче, що треба і завершувати атаку, я розумію, як це складно.

І так, я не вважаю, що чогось не вистачило. Це футбол, інколи потрібно страждати атакувальним гравцям. Коли вже немає сил, ти нічого не можеш зробити", — сказав Забарний.