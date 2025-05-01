Забарний: Люблю спостерігати за грою ван Дейка

Центральний захисник англійського Борнмута та збірної України Ілля Забарний назвав двох зіркових захисників, на яких рівняється.

Слова 22-річного українця наводить Setanta Sports.

"Рамос – великий гравець, легенда. У нього є все, що потрібно захиснику. Можливо, я також відзначу Вірджіла ван Дейка. Те, як він працює і грає, перш за все, в тактичному плані, як він вміє діяти позиційно. Я любив та все ще люблю спостерігати за його грою. На мою думку, він – один з найкращих захисників", – заявив захисник.

У поточному сезоні на рахунку Забарного 35 матчів за Борнмут у всіх турнірах. Раніше він увійшов у топ-10 гравців віком до 23 років за кількістю ігрового часу в 2024 році у п’яти європейських топ-лігах.