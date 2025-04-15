Забарний назвав рецепт вдалої взаємодії з партнером по захисту Борнмута
Гравець збірної України Ілля Забарний розкрив секрет своєї вдалої взаємодії з партнером по центру захисту Борнмута Діном Хейсеном.
22-річного українця цитує Sky Sports.
"Це приходить із тренуваннями та з кількістю проведених матчів разом. Тоді приходить розуміння, коли потрібно підстрахувати один одного, і це допомагає у взаємодії. Ми повинні підтримувати один одного. Так, ми молоді, але на полі не відчувається, що ми молоді.
Останні кілька тижнів ми ні на що не заслуговували. Тепер нам потрібно бути більш зосередженими. У нас був час попрацювати над дрібницями й показати всім, включно із собою, що ми можемо перемагати", – заявив українець.
Нагадаємо, у понеділок, 14 квітня, Забарний вперше в сезоні залишився у запасі на матч Борнмута в АПЛ. Наразі команда Андоні Іраоли посідає 8 місце у турнірній таблиці АПЛ.