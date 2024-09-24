Ювентус може підписати Осімхена, якого Наполі відправив у оренду

Ювентус зацікавлений у підписанні нападника Наполі Віктора Осімхена, який виступає за турецький Галатасарай на правах оренди.

Про це повідомляє італійське видання RAI.

Зазначається, що нігерійський форвард може возз'єднатися зі спортивним директором Кріштіану Джунтолі, який привів його до неаполітанського клубу у 2020 році.

Зазначається, що Осімхен оцінюється, як нападник найвищого рівня. Нинішній форвард туринців Душан Влахович наразі не відповідає такому статусу.

Ще одна кандидатура в керівництва Ювентуса на позицію форварда – нападник Лілля та збірної Канади Джонатан Девід.

Нагадаємо, що Галатасарай орендував Віктора Осімхена на сезон 2024/25. Контракт нігерійця з Наполі закінчується влітку 2026 року. У попередній кампанії нападник зіграв 30 матчів за неаполітанців, забив 17 голів і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, турецький клуб є суперником київського Динамо в основному етапі Ліги Європи. Матч команд відбудеться у передостанньому турі — 21 січня.