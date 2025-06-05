Ювентус придбає французького захисника

Туринський Ювентус задоволений співпрацею з П’єром Калулу і хоче викупити його контракт у Мілана.

Про це пише La Gazzetta dello Sport.

25-річний француз перейшов до Ювентуса на початку цього сезону на правах оренди. Зрештою, Калулу зумів стати основним гравцем "Старої Сеньйори", тому ближче до завершення орендної угоди туринський клуб вирішив використати опцію викупу.

Така можливість була прописана у договорі. Тож Ювентус сповістив Мілан про те, що скористається правом на повноцінний трансфер Калулу. Це буде вартувати туринському клубу 14 мільйонів євро.

У минулому сезоні Серії А француз зіграв у 29 поєдинках, в яких в відзначився голом. Також в його пасиві 2 жовті картки та одне вилучення.

Окрім центру захисту, Калулу може зіграти і на флангах оборони. Трансфермаркет оцінює гравця у 26 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що ексгравець Ювентуса Федеріко К'єза може повернутись до Італії.