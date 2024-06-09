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Ювентус визначився з новим головним тренером

Олександр Булава — 9 червня, 20:43
Ювентус визначився з новим головним тренером

Ювентус наступного тижня підпише контракт із колишнім головний тренером Болоньї Тіаго Моттою.

Про це повідомляє Tuttosport.

Офіційно про призначення наставника оголосять в середу, 12 червня. Угода з італійським фахівцем буде розрахована на три роки — до 2027 року.

Попереднім клубом Мотти була Болнья, яка за його керівництва досягла історичного успіху — посіла 5 місце в Серії А та вийшла в Лігу чемпіонів.

Напередодні туринці оголосили про розірвання контракту з головним тренером Массіміліано Аллегрі через його поведінку у фіналі Кубку Італії.

Болонья Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Тіаго Мотта

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