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Ювентус відхилив пропозиції клубів АПЛ щодо трансферу захисника

Олексій Погорелов — 20 червня 2025, 15:00
Алберту Кошта
Алберту Кошта
IMAGO

Туринський Ювентус не захотів розставатися зі своїм захисником Алберту Коштою, на якого претендували клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією журналіста, на зв'язок зі "старою синьйорою" вийшли два неназвані клуби АПЛ, які хотіли придбати 21-річного португальця. Проте італійський клуб відповів відмовою.

При цьому також зазначається, що і сам футболіст бажає залишитися в Турині, незважаючи на інтерес з боку англійських колективів.

Варто зазначити, що цими клубами могли бути Фулгем та Брайтон, які вже цікавилися Коштою в травні цього року.

Алберту Кошта приєднався до Ювентуса у січні цього року, перейшовши з Віторії Гімарайнш за 13,8 мільйона євро. У другій частині сезону-2024/25 правий захисник провів 11 матчів, у яких відзначився 3 результативними передачами та 3 жовтими картками, відігравши 448 хвилин.

Раніше з'явилася інформація, що зірковий форвард Спортинга Віктор Дьокереш відмовився переходити в Ювентус.

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