Ювентус незабаром звільнить Мотту: відома сума, яку отримає тренер

Туринський Ювентус невдовзі звільнить Тьяго Мотту з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо та низка інших італійських ЗМІ.

Очікується, що "бьянконері" очолить ексфутболіст команди Ігор Тудор. Контракт буде розраховано до літа 2026 року. Останнім місцем роботи хорвата був Лаціо, який він очолював близько трьох місяців та залишив через розбіжності у поглядах з Клаудіо Лотіто.

🚨⚪️⚫️ Igor Tudor, prepared to fly to Turin as soon as Juventus will inform Thiago Motta of their decision to sack him.



Contract until the end of the season with an option to extend until June 2026. pic.twitter.com/uG4h7EbL8Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2025

Звільнення Мотти та його тренерського штабу обійдеться туринцям у 20 мільйонів євро. Саме така сума зафіксована в контракті фахівця на випадок втрати роботи до завершення другого сезону на чолі клубу.

Нагадаємо, фахівець очолив Ювентус влітку 2024 року після неймовірного сезону у Болоньї.

Наразі туринці посідають 5 місце в турнірній таблиці Серії А та вже припинили боротьбу в Лізі чемпіонів, не зумівши пробитися в 1/8 фіналу.

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