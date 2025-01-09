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Ювентус націлився на захисника Барселони та нападника ПСЖ

Станіслав Лисак — 9 січня 2025, 08:41
Ювентус націлився на захисника Барселони та нападника ПСЖ
Getty Images

Туринський Ювентус має намір підсилити склад команди в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє італійський журналіст Альфредо Педулла.

Наразі "б'янконері" активно цікавляться захисником Барселони Рональдом Араухо та нападником ПСЖ Рандалем Коло-Муані. Зазначається, що за французького гравця є конкуренція з іншими клубами, однак переговори з парижанами продовжуються.

26-річний француз, який приєднався до ПСЖ у 2023 році за 80 млн євро, провів у нинішньому сезоні 14 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Також Ювентус оцінює можливість підписання нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда та Джошуа Зірзке, якого МЮ хоче обміняти на гравця Юве Душана Влаховича. Цього сезону серб забив 12 м'ячів і віддав 3 гольові передачі у 25 матчах у всіх турнірах, в той час, як на рахунку Джошуа 4+2 за системою "гол+пас" у 28 поєдинках.

Барселона ПСЖ Ювентус Рональд Араухо Рандаль Коло Муані

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