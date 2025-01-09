Ювентус націлився на захисника Барселони та нападника ПСЖ

Туринський Ювентус має намір підсилити склад команди в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє італійський журналіст Альфредо Педулла.

Наразі "б'янконері" активно цікавляться захисником Барселони Рональдом Араухо та нападником ПСЖ Рандалем Коло-Муані. Зазначається, що за французького гравця є конкуренція з іншими клубами, однак переговори з парижанами продовжуються.

#Juventus, le trattative vanno chiuse - quindi, calma - ma i due nomi più seguiti nelle ultime ore (giorni) sono quelli di #Araujo e #KoloMuani. Per l’attaccante c’è concorrenza, ma anche oggi sono andati avanti i discorsi con il Paris Saint-Germain. #Rashford viene sempre… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 8, 2025

26-річний француз, який приєднався до ПСЖ у 2023 році за 80 млн євро, провів у нинішньому сезоні 14 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Також Ювентус оцінює можливість підписання нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда та Джошуа Зірзке, якого МЮ хоче обміняти на гравця Юве Душана Влаховича. Цього сезону серб забив 12 м'ячів і віддав 3 гольові передачі у 25 матчах у всіх турнірах, в той час, як на рахунку Джошуа 4+2 за системою "гол+пас" у 28 поєдинках.