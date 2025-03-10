"Богиня" знищила "Стару синьйору": огляд матчу Ювентус – Аталанта

Вчора, 9 березня, відбувся матч між туринським Ювентусом та Аталантою в межах 28 туру Серії А.

Команда Джан П'єро Гасперіні на виїзді здобула перемогу з рахунком 4:0.

Огляд матчу:

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

28 тур, 9 березня

Ювентус – Аталанта 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Ретегі (пенальті), 0:2 – 46 де Рон, 0:3 – 66 Дзаппакоста, 0:4 – 77 Лукман.

"Богиня" повила в рахунку завдяки голу Ретегі з пенальті. Всі інші голи Аталанта забила в другій половині гри.

"Стара синьора" відверто провалила матч, тому рахунок виглядає закономірним.

Нагадаємо, що позавчора Мілан та Інтер видали майже ідентичні матчі, в яких вони програвали з рахунком 0:2. Але у підсумку міланські команди виграли.