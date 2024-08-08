Вернидуб: На зборах ми поступилися Вікторії 0:3, але не варто звертати увагу на результат

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що результат товариського матчу з Вікторією Пльзень, у якому його команда поступилася з рахунком 0:3, не має жодного значення.

Про це він розповів на пресконференції перед першим матчем проти Вікторії у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Слова наставника наводить офіційний сайт Кривбаса.

"То була товариська зустріч, в якій не варто звертати увагу на результат. Так, ми поступились 0:3. Але тоді в чеській команді були інші гравці. Пішов Хори, пропускатиме гру Каду. Завтра - Ліга Європи, зовсім інший рівень і настрій. Вікторія грає агресивно, ми до цього готові. Вікторія грає з трьома центральними захисниками, також це враховуємо. У суперника є три гравці, які виступають за збірну Чехії. Це хороші футболісти, один з них нападник Шульц, який забив 18 голів в минулому сезоні. Ми поважаємо суперника, але ні в якому разі його не боїмось", — сказав Вернидуб.

Перший матч між Кривбасом та Вікторією відбудеться вже сьогодні, 8 серпня. Початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. На передматчевій пресконференції наставник чеської команди висловив Вернидубу повагу за службу в ЗСУ.