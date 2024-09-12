Cтародубцева поділилася емоціями від виходу до 1/4 фіналу турніру в Тунісі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (130) прокоментувала свій вихід у чвертьфінал турніру WTA в Тунісі.

Її слова наводить сайт BTU.org.

"Почуваюся втомленою. Наразі це найкраща моя перемога в кар’єрі, тому я дуже пишаюся собою. Що стосується цього затяжного фінального гейму, то головне було просто вижити.

Я не була впевнена, як матч складеться далі, якщо я зараз програю цю подачу. Тому я відчувала, що маю віддати зараз усі сили, щоб подати на матч. Якщо я візьму цей гейм — це буде добре, якщо ні - не знаю.

Я думаю, головне було не думати про майбутнє, про наступний гейм. Це був дуже важливий гейм і я його так і сприймала, що це останній гейм у цьому матчі.

Тому я маю повністю зосередити свою енергію та увагу на ньому і не думати про майбутнє", — сказала Стародубцева.