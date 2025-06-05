Після гола Віртца ми перестали грати: Нагельсманн – про поразку від Португалії

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував поразку від збірної Португалії (1:2) у матчі Ліги націй. Він заявив, що його гравці не проявили себе належним чином.

Слова фахівця передає T-Mobile.

"У першому таймі ми віддавали гру суперникові, хоча рахунок був 0:0, а Португалія не вимагала багато від нас. Ми не показали себе, не володіли м'ячем так, як слід. А в обороні грали не так агресивно, як у минулих матчах.

Сьогодні ми не мали тієї злості, з якою ми грали в останні місяці. Це одна із наших найслабших ігор за півтора роки.

Після гола Вірца ми перестали грати. Рахунок лише 1:2, але за відчуттями більше схоже на 0:3.

Ми трохи втомилися наприкінці. Сьогодні на деяких позиціях ми не виявили себе на 100 відсотків", – сказав Нагельсманн.