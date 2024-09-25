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Єзерський: Нічия – це не гірший підсумок матчу Динамо з Лаціо

Олександр Булава — 25 вересня, 18:17
Єзерський: Нічия – це не гірший підсумок матчу Динамо з Лаціо
ФК Динамо

Колишній захисник національної збірної України та Динамо Володимир Єзерський вважає, що нічия буде прийнятним результатом для киян у 1 турі Ліги Європи з Лаціо.

Цитує Єзерського Sport.ua.

"Лаціо з тих команд, які люблять нав'язати візаві жорстку боротьбу. Тут вже без непоступливості не обійтись.

Я дуже сподіваюся, що динамівці оперативно попрацювали над помилками допущеними з Рухом. Бо кожен промах в Лізі Європи може коштувати дуже дорого.

Очікую, що кияни постараються скористатися своєю грізною "зброєю" – пасами врозріз й будуть насторожі, коли римляни намагатимуться знайти вразливі місця з допомогою передач за спини захисників. Тут вже обом командам без надійної підстраховки не обійтись.

Звичайно, кортить, аби динамівці розпочали з перемоги, але якщо буде зафіксовано нічию, то це не гірший підсумок, як для українського, так й італійського клубу", – розповів Єзерський.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Лаціо відбудеться сьогодні, 25 вересня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок – о 22:00 за київським часом. Цей матч буде номінально домашнім для киян.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 21:30 за київським часом.

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