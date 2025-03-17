Колишній форвард Атлетико, ПСЖ і збірної Франції завершив кар'єру

Колишній форвард збірної Франції Кевін Гамейро вирішив завершити кар'єру в 37-річному віці.

Про це він повідомив у власних соцмережах.

"Кожна мить, проведена на полі, залишиться в моїй пам'яті, буде особливою в моєму серці. Але настав час закривати цю величну главу мого життя з гордістю і трохи з ностальгією", – написав Кевін.

З 2005 до 2013 року нападник виступав за Страсбур, Лор'ян та ПСЖ. У 2013 році його придбала Севілья. Потім Гамейро виступав за Атлетико та Валенсію, а в 2021 році повернувся до рідного Страсбура. За збірну Франції забив 3 голи за 13 поєдинків.

Нагадаємо, колишній голкіпер Ліверпуля покинув поле на ношах після зіткнення з форвардом суперника.