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Українські арбітри розсудять фінальний поєдинок юнацького Євро-2025

Олексій Мурзак — 30 травня 2025, 20:11
Українські арбітри розсудять фінальний поєдинок юнацького Євро-2025
Олексій Деревинський
УАФ

Українські арбітри продовжують працювати на поєдинках фінального раунду юнацького Євро-2025 (U-17), що відбувається в Албанії.

Як повідомила Федерація футболу України, на фінальній грі турніру Франція – Португалія, яка пройде 1 червня в Тирані, головним арбітром виступить Олексій Деревінський, а обов’язки одного з його асистентів виконуватиме Олексій Миронов.

Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Раніше визначилася бригада арбітрів, яка розсудить фінал Ліги чемпіонів сезону 2024/25, в якому між собою трофей розіграють французький ПСЖ та міланський Інтер.

Головним рефері матчу призначено румуна Іштвана Ковача. Його асистентами будуть також румунські арбітри – Міхай Маріка та Ференц Туньоги.

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