Українські арбітри розсудять фінальний поєдинок юнацького Євро-2025

Українські арбітри продовжують працювати на поєдинках фінального раунду юнацького Євро-2025 (U-17), що відбувається в Албанії.

Як повідомила Федерація футболу України, на фінальній грі турніру Франція – Португалія, яка пройде 1 червня в Тирані, головним арбітром виступить Олексій Деревінський, а обов’язки одного з його асистентів виконуватиме Олексій Миронов.

Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Раніше визначилася бригада арбітрів, яка розсудить фінал Ліги чемпіонів сезону 2024/25, в якому між собою трофей розіграють французький ПСЖ та міланський Інтер.

Головним рефері матчу призначено румуна Іштвана Ковача. Його асистентами будуть також румунські арбітри – Міхай Маріка та Ференц Туньоги.