Лунін, Трубін чи Бущан: хто має бути першим номером збірної? Думка легендарних українських ексворотарів

Воротарська тема в збірній України напередодні Євро-2024 – одна з найобговорюваніших як серед спеціалістів, так і серед уболівальників. Готуючись до фінальної частини Чемпіонату Європи, футбольна збірна України провела три товариські поєдинки: зіграла внічию з Німеччиною (0:0), поступилася Польщі (3:1) та перемогла Молдову (0:4). У цих контрольних матчах головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров переглянув усіх трьох викликаних на Євро воротарів. Анатолій Трубін з «Бенфіки» захищав ворота з німцями, динамівець Георгій Бущан – у грі проти поляків, а представник «Реалу» Андрій Лунін провів у рамці гру проти Молдови. Хто з цієї компанії буде першим вибором тренерського штабу збірної на турнірі в Німеччині ми дізнаємося вже в понеділок, 17 червня.

Хто стане першим номером збірної на чемпіонаті європи 2024 року?

Чемпіон зібрав думки про потенційний перший номер збірної від зіркових колишніх воротарів.

Андрій Тлумак, ексворотар Карпат, нині – виконавчий директор львівського клубу

– Напевно, уперше в історії нашої збірної ми маємо плюс-мінус трьох рівноцінних воротарів і тому сказати, як їх розподілити, дуже складно. Кожен із цієї трійки має свої сильні сторони та переваги. Лунін – впевненість, спокій, гра на лінії та гра ногами. Трубін – спокій, гра на виходах і теж гра ногами. Бущан – гра на виходах і гра на лінії.

Лунін провів феноменальний сезон в «Реалі», хоч зрештою через хворобу, на жаль, не зіграв у фіналі Ліги Чемпіонів. Але те, що він робив по ходу сезону для «мадридців», заслуговує, аби саме він був першим номером у збірній України.

Так само можна сказати й про Анатолія Трубіна, який видав дуже класний сезон у «Бенфіці», і цей матч, який він провів проти збірної Німеччини, не давши їм забити, теж доводить, що він також вартий бути №1.

Георгій Бущан, попри те, що пропустив три м’ячі від Польщі, хоч я вважаю, що його вини в цьому, як такої, немає, десь, можливо, не так сам програє конкуренцію Луніну і Трубіну, як програє його клуб. «Динамо» все-таки на сьогодні – це друга команда країни, і в цьому плані трохи більшу перевагу мають два інші воротарі.

Але, щоб обрати найкращого, треба бути всередині процесу. Треба відчувати психологію людини, а воротарська психологія – дуже тонка. Наприклад, одного дня може бути один сильніший, а наступного – вже інший. Сергій Ребров є там всередині, плюс його помічники, плюс тренер воротарів, тож я впевнений, що вони проведуть правильні тести, і визначать, хто з цієї трійки сильніший на цю мить і має бути №1.

Якби мені довелося робити вибір за підсумком цього збору, я б обрав Андрія Луніна.

Юрій Вірт, ексворотар Шахтаря, нині – головний тренер першолігового Звягеля

– Лунін і Трубін – це, у першу чергу, гра на лінії дуже хороша, впевнена, надійна. Тут переваги нікому не можу віддати. Гра на виходах – в обох є маленькі хиби. Ну і гра ногами. Я думаю, може, десь краще виглядав Трубін спочатку, але останнім часом Лунін дуже добре цю навичку підтягнув, і теж вже дуже впевнено грає.

Щодо Бущана – на сьогодні він конкуренцію програє. Навіть у матчі проти Польщі – оцей другий пропущений гол повністю на його совісті. Хоч він теж якісний воротар, лідер київського «Динамо», але на сьогодні він – третій номер у збірній. Його сильні сторони – гра на виходах, коли треба – ловить, коли треба – грає кулаками, це є. Грає загалом надійно, коли треба.

З цієї трійки, Лунін – фаворит №1, який провів прекрасний чемпіонат у найкращому клубі світу. Команда виграла чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів, де Андрій зіграв дуже багато якісних матчів. Хоча в нього дуже сильний конкурент – Анатолій Трубін, та я думаю, що на сьогодні Лунін – це №1 у збірній.

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Богдан Шуст, ексворотар Ворскли, нині – тренер воротарів у ФК Інгулець

– Ми бачили гру Трубіна проти Німеччини, побачили напрацювання в тестовому режимі проти сильних суперників, де наша лінія захисту діяла у низькому блоці та показав прекрасну гру. В принципі, це такий його козир – при низькій лінії оборони. У нього дуже гарна реакція, він дуже гарно працює на лінії воріт.

З високою лінією захисту, мабуть, я б віддав перевагу Андрію Луніну, оскільки він більш активно працює високо від воріт, може страхувати за межами штрафного майданчика. Тобто це два воротарі абсолютно різного профілю. Гадаю, вибір буде саме між ними.

Бущан також хороший, кваліфікований воротар. Він у тих компонентах гри, про які говорив, більш-менш збалансований.

Вибір воротарів – це, звичайно, прерогатива тренерів – кого і на яку гру вибирати. На мою думку, може бути ротація, але віриться, що будь-хто з обраних воротарів покаже хороший результат.