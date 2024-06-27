Єрмак відреагував на виліт збірної України з Євро-2024

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що попри виліт з Євро-2024 з останнього місця, національна збірна показала гідну гру на турнірі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Успіх — це не про перемогу чи поразку, а про здатність виходити сильнішим та розумнішим з кожної ситуації, про вміння робити висновки.

Збірна грала добре. Дякую футболістам, вболівальникам, тренерам, кожному, хто боровся за Україну на полі. Ми разом, ми єдині. Попереду ще буде Євро", — сказав Єрмак.