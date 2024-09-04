Ярмоленко: Хотілося пройти далі на Євро-2024 та досягти більшого

Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко заявив, що гравці національної команди хотіли краще виступити на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині.

Про це 34-річний футболіст розповів Українській асоціації футболу.

Також Ярмоленко поділився думками про майбутній матч у Лізі націй УЄФА проти збірної Албанії.

"Бачив майже всі ігри албанців на Євро-2024. Це міцна команда, нам потрібно розібрати їх сильні та слабкі сторони, а також більше уваги приділити своїй грі та виконувати всі побажання головного тренера. Тоді, впевнений, у нас буде позитивний результат.

Ми розуміємо, заради чого сюди приїжджаємо. Розуміємо, що представляє країну, де йде війна. Розуміємо, що маємо дарувати людям якісь позитивні емоції. Після Євро настрій був не найкращий, бо хотілося пройти далі й досягти більшого", — підсумував Ярмоленко.

Нагадаємо, раніше Ребров оголосив список гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй. Під його керівництвом "синьо-жовті" вже провели перше тренування.

Зазначимо, що поєдинок 1 туру відбудеться зовсім скоро — у суботу, 7 вересня на стадіоні "Епет Арене" у Празі, о 21:45 за київським часом українці зіграють проти Албанії після чого зустрінуться зі збірною Чехії 10 вересня.

Також Україна проведе два номінально домашніх матчі: 11 жовтня у Польщі, місто Познань, на стадіоні "Enea Stadion Poznan" проти Грузії, та 14 жовтня у польському місті Вроцлав на стадіоні "Tarczynski Arena Wroclaw" проти збірної Чехії.