Ярмоленко: Треба виправляти ситуацію з результатами в Лізі Європи

Лідер Динамо Андрій Ярмоленко сказав, що клуб зробить все, щоб краще грати матчі Єврокубків. Він натякнув, що дорога забирає багато сил, через що важко демонструвати хорошу гру.

Про це вінгер заявив для УПЛ-ТБ.

"Як мені здається, хлопці готові і вже звикли до такого щильного графіку. Ми хотіли грати в єврокубках, ми це отримали. Треба виправляти ситуацію з результатами в Лізі Європи. Відносно дороги, це трохи заїжджена тема, я не буду жалітися. Але люди, які знаходяться в футболі, розуміють, наскільки важливе повноцінне відновлення для гравців. Проводити його не в автобусі чи в потязі, а на базі", – сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, за три тури "біло-сині" не набрали очок у Лізі Європи. Були поразки від Роми (0:1), Гоффенгайма (0:2) та Лаціо (0:3).