Cядемо і будемо розмовляти: Суркіс бажає продовжити контракт із Ярмоленком
Президент Динамо Ігор Суркіс бажає продовжити контракт з вінгером клубу Андрієм Ярмоленком.
Про це він сказав у інтерв'ю ТаТоТаке.
"У нас була розмова з Ярмоленком. Ми з ним домовились, що наприкінці сезону сядемо і будемо розмовляти. У мене теж є надія, що Андрій захоче продовжити свою кар’єру ще на рік. Може, й більше. Те, що він демонструє на футбольному полі… Може, його не вистачає на всі 90 хвилин, але клас є клас.
У нього немає ніяких проблем зі здоров’ям. У нього вік, а грає він розумом перш за все. Він – цей лідер на полі, який потрібен Динамо після того, як пішов від нас такий, як Олег Лужний", – сказав Суркіс.
Зазначимо, що чинний контракт Ярмоленка з Динамо спливає 30 червня.
У поточному сезоні 35-річний футболіст забив 10 голів та зробив асист в 27 матчах за Динамо. Напередодні він відзначився 113-м голом в УПЛ та повторив рекорд Сергія Реброва