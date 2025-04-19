Cядемо і будемо розмовляти: Суркіс бажає продовжити контракт із Ярмоленком

Президент Динамо Ігор Суркіс бажає продовжити контракт з вінгером клубу Андрієм Ярмоленком.

Про це він сказав у інтерв'ю ТаТоТаке.

"У нас була розмова з Ярмоленком. Ми з ним домовились, що наприкінці сезону сядемо і будемо розмовляти. У мене теж є надія, що Андрій захоче продовжити свою кар’єру ще на рік. Може, й більше. Те, що він демонструє на футбольному полі… Може, його не вистачає на всі 90 хвилин, але клас є клас.



У нього немає ніяких проблем зі здоров’ям. У нього вік, а грає він розумом перш за все. Він – цей лідер на полі, який потрібен Динамо після того, як пішов від нас такий, як Олег Лужний", – сказав Суркіс.