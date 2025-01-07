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Динамо побореться за лідера молодіжної збірної Румунії

Олександр Булава — 7 січня 2025, 18:32
Динамо побореться за лідера молодіжної збірної Румунії
Яніс Стойка
Doar Dinamo

Київське Динамо зацікавлене у підписанні вінгера румунського Германштадта Яніса Стойки.

Про це повідомляє Fanatik.

Український клуб вже розпочав переговори щодо трансферу 22-річного гравця, яким також цікавиться бухарестське Динамо та клуби з МЛС.

Зазначається, що попри вигідні фінансові умови зі сторони київського клубу, гравець відмовиться від переходу через війну.

Стойка виступає за Германштадт з лютого 2024 року, перейшовши на правах вільного агента із ФКСБ. У поточному сезоні га його рахунку 4 голи та 2 асисти у 20 матчах. Transfermarkt оцінює футболіста у 1,6 млн євро.

Янніс є одним з лідерів збірної Румунії U-21, за яку відзначився трьома голами у 13 іграх.

Напередодні Динамо відправилось на зимові збори у Туреччину та оголосило список футболістів, що вирушили з командою.

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