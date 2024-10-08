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Суперник Шахтаря по Лізі чемпіонів звільнив головного тренера

Олександр Булава — 8 жовтня, 19:59
Суперник Шахтаря по Лізі чемпіонів звільнив головного тренера

Швейцарський Янг Бойз оголосив про припинення співпраці з головним тренером Патріком Раменом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рамен очолив "жовто-чорних" цього літа та вивів команду в основний етап Ліги чемпіонів двічі обігравши Галатасарай (3:2, 1:0). Проте надалі був провал у чемпіонаті країни (останнє місце після 9 турів) та дві поразки у ЛЧ.

Наразі виконувачем обов’язків наставника призначено Йоель Маньїна.

Янг Бойз є суперником донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів. Команди зіграють між собою у 4 турі. Матч відбудеться 6 листопада.

Янг Бойз

Янг Бойз

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