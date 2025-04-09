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Я чекаю на свій дебют: хорватський новачок Кривбаса – про адаптацію в клубі

Олександр Булава — 9 квітня 2025, 20:16
Я чекаю на свій дебют: хорватський новачок Кривбаса – про адаптацію в клубі
Ян Юрчец
ФК Кривбас

Хорватський півзахисник Кривбаса Ян Юрчец готовий до свого дебюту за українську команду.

Про це гравець розповів у коментарі пресслужба клубу.

Гравець, який перейшов у криворізьку команду в березні, розповів про свою адаптацію.

"Думаю, все йде досить добре. Я чекаю на свій дебют. Чесно кажучи, мені дуже подобається бути тут, подобається Кривий Ріг, тренувальна база. Хлопці мене дуже добре прийняли, тренерський штаб також. Я просто обожнюю футбол, тому в Кривбасі дуже-дуже щасливий.

Я б сказав, що футбол в Австрії та Україні зараз дуже схожий. Те, що я бачу тут на тренуваннях і в грі, схоже – наприклад, пресинг. Кожен гравець виступає на максимумі – це схоже на Австрію.

А ось у Хорватії більше техніки, менше пресингу порівняно з Австрією та Україною. Але тут також поєднується техніка та пресинг – і це чудово", – розповів Юрчец.

Нагадаємо, 24-річний футболіст підписав контракт на 2,5 роки. Останнім його клубом був австрійський Альтах, який він залишив цієї зими.

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