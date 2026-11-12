Український тренер Демченко вдруге очолив казахстанський Женіс

Український фахівець Сергій Демченко повернувся на посаду головного тренера казахстанського Женіса з Астани.

Про це інформує пресслужба клубу.

Деталі контакту не повідомляються. До нового тренерського штабу Демченка увійдуть Антон Чичулін та Олег Воскобойников, які допомагатимуть українцеві в роботі з командою.

"Я дуже радий повернутись в Женіс, перед нами в цьому сезоні стоять високі задачі, разом сподіваємось ми досягнемо вершин", – сказав тренер.

Нагадаємо, що 50-річний фахівець раніше вже працював із Женісом, очолюючи команду з червня по грудень 2025 року. Провів на чолі колективу 17 матчів, здобув 8 перемог, 6 нічиїх та 3 поразки.

У сезоні-2026 Женіс фінішував на восьмому рядку у турнірній таблиці Прем'єр-ліги Казахстану, набравши 36 очок.

За свою кар'єру Андрій Демченко працював у азербайджанському Аразі, грузинських Динамо (Батумі) та Ділі, а також в українських Металісті 1925, Львові та Вересі. Вигравав чемпіонство у Грузії з батумським Динамо у 2023 році.

Останнім місцем роботи тренера була грузинська Іберія-1999, яку він вивів до основного етапу Ліги конференцій, ставши першим за 22 роки тренером, якому підкорилося таке досягнення з грузинським клубом.