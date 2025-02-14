Ворскла перемогою над Динамо Батумі завершила збори в Туреччині
У п'ятницю, 14 лютого, Ворскла провела заключний спаринг на навчально-тренувальних зборах в Туреччині.
Полтавський клуб з рахунком 2:0 переграв Динамо Батумі. Голами за представника УПЛ відзначилися Малиш та Нестеренко.
Контрольний матч14 лютого
Ворскла – Динамо Батумі 2:0
Голи: Малиш, Нестеренко
У понеділок, 17 лютого, полтавська команда повертається в Україну, де вже на наступних вихідних відновиться сезон УПЛ. У 18-турі підопічні Юрія Максимова зіграють проти Оболоні. Матч відбудеться 23 лютого, початок о 13:00.
Першу частину чемпіонату Ворскла завершила на 12-й сходинці, маючи в активі 16 очок. Водночас столична Оболонь пішла на зимову перерву 14-ю (14 залікових балів).
Раніше повідомлялося, що Ворскла та Металіст 1925 обмінялись гравцями.