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Ворскла може не встигнути на матчі проти Селтіка у жіночій Лізі чемпіонів: відома причина

Руслан Травкін — 19 вересня, 18:46
Ворскла може не встигнути на матчі проти Селтіка у жіночій Лізі чемпіонів: відома причина
Ворскла Полтава

Чемпіон України полтавська Ворскла може не встигнути на матчі жіночої Ліги чемпіонів проти Селтіка через проблеми з отриманням візи.

Про це повідомила пресслужба команди.

"Щойно стало відомо, що жіноча команда Ворскли, яка представляє честь країни в найпрестижнішому єврокубковому клубному турнірі, Лізі чемпіонів УЄФА, може не встигнути вчасно дістатися до Глазго на матчі з Селтіком (22 та 26 вересня) через відсутність британських віз, на які чекає ще від минулої п’ятниці.

Наразі делегація українського клубу перебуває в Польщі, де чекає на візову інформацію, та можливість заздалегідь запланованого вильоту", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації Ворскла обіграла угорський Ференцварош.

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