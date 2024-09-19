Ворскла може не встигнути на матчі проти Селтіка у жіночій Лізі чемпіонів: відома причина
Ворскла Полтава
Чемпіон України полтавська Ворскла може не встигнути на матчі жіночої Ліги чемпіонів проти Селтіка через проблеми з отриманням візи.
Про це повідомила пресслужба команди.
"Щойно стало відомо, що жіноча команда Ворскли, яка представляє честь країни в найпрестижнішому єврокубковому клубному турнірі, Лізі чемпіонів УЄФА, може не встигнути вчасно дістатися до Глазго на матчі з Селтіком (22 та 26 вересня) через відсутність британських віз, на які чекає ще від минулої п’ятниці.
Наразі делегація українського клубу перебуває в Польщі, де чекає на візову інформацію, та можливість заздалегідь запланованого вильоту", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації Ворскла обіграла угорський Ференцварош.