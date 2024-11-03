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Ворскла прийме Колос, Динамо зіграє з Інгульцем, Полісся проти Олександрії: розклад матчів УПЛ

Ігор Чернявський — 3 листопада, 07:50
Ворскла прийме Колос, Динамо зіграє з Інгульцем, Полісся проти Олександрії: розклад матчів УПЛ

Сьогдні, 3 листопада, відбудуться три матчі 12 туру Української Прем’єр-ліги.

У центральному поєдинку туру Полісся зіграє проти Олександрії. Обидві команди ще не програвали в нинішньому сезоні чемпіонату України. Команда Руслана Ротаня з 26 очками ділить перше місце з Динамо, а підопічні Імада Ашура йдуть четвертими з 22 пунтками в активі.

Розклад матчів УПЛ на 3 листопада

  • 13:00 Ворскла – Колос
  • 15:30 Полісся – Олександрія
  • 18:00 Динамо – Інгулець

Нагадаємо, напередодні Карпати розгромили Лівий берег, а Шахтар мінімально переміг Чорноморець.

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