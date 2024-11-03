Ворскла прийме Колос, Динамо зіграє з Інгульцем, Полісся проти Олександрії: розклад матчів УПЛ
Сьогдні, 3 листопада, відбудуться три матчі 12 туру Української Прем’єр-ліги.
У центральному поєдинку туру Полісся зіграє проти Олександрії. Обидві команди ще не програвали в нинішньому сезоні чемпіонату України. Команда Руслана Ротаня з 26 очками ділить перше місце з Динамо, а підопічні Імада Ашура йдуть четвертими з 22 пунтками в активі.
Розклад матчів УПЛ на 3 листопада
- 13:00 Ворскла – Колос
- 15:30 Полісся – Олександрія
- 18:00 Динамо – Інгулець
Нагадаємо, напередодні Карпати розгромили Лівий берег, а Шахтар мінімально переміг Чорноморець.