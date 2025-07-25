Ворскла може підсилитися колишнім півзахисником Динамо – ЗМІ

Колишній півзахисник київського Динамо Ахмед Алібеков може посилити Ворсклу.

Про це повідомляє Sport Arena.

Попередній сезон 27-річний футболіст, який може зіграти як в опорній зоні, так і в центрі оборони, провів у запорізькому Металургі – клубі, в якому він розпочинав свій футбольний шлях.

З 2016 року Алібеков перебував у системі підготовки Динамо, проте за сім років провів за першу команду "біло-синіх" лише вісім матчів. Грав на правах оренди за чеський Слован із Лібереця, Уфу, Зорю та Львів, а 2023-го на правах вільного агента перейшов до Епіцентру.

У сезоні 2024/25 провів за Металург 21 матч, забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Запорізький клуб поступився Чернігову (0:3 і 0:2) у перехідних матчах за право залишитися в Першій лізі, проте не понизився класі, замінивши Минай, який знявся зі змагань.