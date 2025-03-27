Ворскла – Кривбас: де дивитися матч 22 туру УПЛ

Полтавська Ворскла та криворізький Кривбас зіграють у матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 30 березня, на Оболонь-Арені в Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Ворскла продовжує боротьбу за виживання, посідаючи 12 місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Полтавці заробили 21 очко у 21 поєдинку.

Підопічні Юрія Вернидуба наразі знаходяться на 5 позиції в Українській Прем'єр-лізі. Криворіжці зіграли всього 19 матчів та заробили 32 залікові бали.