Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ворскла – Кривбас: де дивитися матч 22 туру УПЛ

Станіслав Лисак — 27 березня 2025, 11:51
Ворскла – Кривбас: де дивитися матч 22 туру УПЛ
пресслужба ФК Кривбас

Полтавська Ворскла та криворізький Кривбас зіграють у матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 30 березня, на Оболонь-Арені в Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Ворскла продовжує боротьбу за виживання, посідаючи 12 місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Полтавці заробили 21 очко у 21 поєдинку.

Підопічні Юрія Вернидуба наразі знаходяться на 5 позиції в Українській Прем'єр-лізі. Криворіжці зіграли всього 19 матчів та заробили 32 залікові бали.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Ворскла Полтава

Чемпіонат України, УПЛ

Рух – Динамо Київ: де дивитися матч 22 туру УПЛ
Вінгер Наполі: Я був готовий грати за Шахтар, але війна все перервала
Кучер: Не можу пообіцяти, що Чорноморець не вилетить
Інгулець змінить домашній стадіон на два матчі УПЛ – джерело
Оболонь – Шахтар: де дивитися матч 22 туру УПЛ

Останні новини