Динамо не змогло переграти Ворсклу: огляд матчу УПЛ

Київське Динамо та полтавська Ворскла зіграли внічию матч 19-го туру чемпіонату України.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

19 тур, 28 лютого

Ворскла (Полтава) – Динамо (Київ) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Буяльський, 1:1 – 64 Скляр

Ворскла: 7. Ісенко, 18. Павлюк, 27. Крупський, 29. Бацула, 4. Пердута (к), 6. Скляр, 38. Челядін (43. Островський, 80), 11. Кане (33. Мякушко, 56), 17. Салабай, 8. Авдилі (77. Ієде, 56), 10. Кулач (80. Ндукве, 63).

Динамо: 35. Нещерет, 18. Тимчик, 25. Дячук, 32. Михавко, 2. Вівчаренко (44. Дубінчак, 46), 76. 91. Михайленко, Піхальонок (6. Бражко, 62), 29. Буяльский (к) (10. Шапаренко, 71), 7. Ярмоленко (45. Брагару, 83), 22. Кабаєв (9. Волошин, 62), 11. Ванат.

Попередження: Авдилі (28), Челядін (38), Скляр (52), Островський (87), Салабай (87) – Вівчаренко (18), Дячук (85).

Вилучений: Островський (90, повторне попередження).

Динамо зберегло лідерство в турнірній таблиці з 47 очками в активі. Ворскла йде 13-ю з 17 балами.

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Оболонь розписала мирову з Поліссям.