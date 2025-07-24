Шахтар віддав воротаря в оренду Колосу

Воротар донецького Шахтаря Тимур Пузанков перебрався у Колос на правах оренди.

Про це повідомила пресслужба ковалівського колективу.

Угоду розраховано на один сезон, але невідомо, чи матиме Колос право викупу.

Пузанков є вихованцем "гірників", але так і не дебютував за команду. В сезоні-2021/22 голкіпер зіграв чотири матчі в юнацькій Лізі УЄФА – чотири пропущені м'ячі та один матч "на нуль".

Раніше Колос домовився щодо продовження оренди з Шахтарем центрального захисника.