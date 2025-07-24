Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар віддав воротаря в оренду Колосу

Володимир Максименко — 24 липня 2025, 14:20
Тимур Пузанков
Тимур Пузанков
Колос

Воротар донецького Шахтаря Тимур Пузанков перебрався у Колос на правах оренди.

Про це повідомила пресслужба ковалівського колективу.

Угоду розраховано на один сезон, але невідомо, чи матиме Колос право викупу.

Пузанков є вихованцем "гірників", але так і не дебютував за команду. В сезоні-2021/22 голкіпер зіграв чотири матчі в юнацькій Лізі УЄФА – чотири пропущені м'ячі та один матч "на нуль".

Раніше Колос домовився щодо продовження оренди з Шахтарем центрального захисника.

Колос Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Палкін: Туран – сучасний тренер з природним талантом
Маємо бути реалістами, – Сульшер оцінив шанси Бешикташа проти Шахтаря
Не хочемо відмовлятись від контролю м'яча, – Туран поділився планом на матч з Бешикташем
Бешикташ – Шахтар: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи
Матвієнко – про матч з Бешикташем: Поважаємо суперника та готуємось до серйозного протистояння

Останні новини