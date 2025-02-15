Воротар Манчестер Сіті побив одразу два рекорди АПЛ

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон побив одразу два рекорди Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє OptaJoe.

Воротар записав до свого активу результативну передачу в матчі 25 туру проти Ньюкасла. Таким чином він став першим голкіпером в історії турніру, який віддав 6 асистів.

Також Едерсон став першим воротарем в історії АПЛ, що віддав 3 результативні передачі протягом одного сезону.

6 & 3 - Ederson now has the outright most assists of any goalkeeper in Premier League history (6), while he's also become the first keeper to provide three assists in a single campaign. Helpful. #MCINEW pic.twitter.com/Nu9TrqPnNv — OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2025

Нагадаємо, невдовзі на Манчестер Сіті очікує матч-відповідь проти Реала Мадрид в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. У першій грі Реал переміг Ман Сіті з рахунком 3:2.