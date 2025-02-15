Воротар Манчестер Сіті побив одразу два рекорди АПЛ
Едерсон
Манчестер Сіті
Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон побив одразу два рекорди Англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє OptaJoe.
Воротар записав до свого активу результативну передачу в матчі 25 туру проти Ньюкасла. Таким чином він став першим голкіпером в історії турніру, який віддав 6 асистів.
Також Едерсон став першим воротарем в історії АПЛ, що віддав 3 результативні передачі протягом одного сезону.
Нагадаємо, невдовзі на Манчестер Сіті очікує матч-відповідь проти Реала Мадрид в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. У першій грі Реал переміг Ман Сіті з рахунком 3:2.